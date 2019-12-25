Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка на станции метро "Площадь Восстания"

Ребёнок засунул руку между стенкой и движущейся ступенью эскалатора.

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на станции метро "Площадь Восстания". Об этом рассказали в СК по Петербургу.

Следственным отделом по Центральному району по факту травмирования малолетнего проводится процессуальная проверка. Предварительно установлено, что 29 августа ребенок, спускаясь по эскалатору станции метро "Площадь Восстания", засунул руку между стенкой и движущейся ступенью эскалатора и получил травму. В результате происшествия мальчик был госпитализирован.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.tv