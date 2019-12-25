  1. Главная
Рука четырехлетнего ребенка попала в механизм эскалатора на "Площади Восстания"
Сегодня, 8:43
Пострадавшего госпитализировали в клинику вуза с рваными ранами правой кисти.

Проводится проверка по факту травмирования ребенка на станции метрополитена "Площадь Восстания" в Петербурге. 

По информации Педиатрического университета, рука четырехлетнего мальчика оказалась между стенкой и ступенью эскалатора. Пострадавшего госпитализировали в клинику вуза с рваными ранами правой кисти. Кроме того, зафиксированы ссадины. 

Малыша уже прооперировали, родители забрали его домой на период восстановления. 

Ранее на Piter.TV: третьеклассник травмировал голову качелями в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, площадь восстания, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

