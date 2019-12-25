Рука четырехлетнего ребенка попала в механизм эскалатора на "Площади Восстания"

Проводится проверка по факту травмирования ребенка на станции метрополитена "Площадь Восстания" в Петербурге.
По информации Педиатрического университета, рука четырехлетнего мальчика оказалась между стенкой и ступенью эскалатора. Пострадавшего госпитализировали в клинику вуза с рваными ранами правой кисти. Кроме того, зафиксированы ссадины.
Малыша уже прооперировали, родители забрали его домой на период восстановления.
Фото: Piter.TV
