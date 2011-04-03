На Батарейной горе прошли "Чистые игры"

Участие приняли более 70 человек.

В рамках Всероссийского субботника на Батарейной горе в Выборге состоялся экологический марафон "Чистые игры". Мероприятие началось с презентации дизайн-проектов благоустройства территории, которое планируется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Голосование пройдет на единой площадке Минстроя (za.gorodsreda.ru) с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

После презентации молодежь провела субботник на Батарейной горе. Участие приняли более 70 человек.

"Чистые игры" – экологический и образовательный проект, позволяющий участникам внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы раздельного сбора мусора.

Также в субботу с территории Петровской набережной вывезли около 70 кубометров мусора.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО