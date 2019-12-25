С территории Петровской набережной вывезли около 70 кубометров мусора

На этом субботники в Выборгском районе не заканчиваются. По распоряжению районной администрации мероприятия по благоустройству и санитарной уборке пройдут до 20 мая.

В день проведения Всероссийского субботника в Выборге на уборку вышли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, депутат Государственной Думы Светлана Журова, зампредседателя правительства региона Владимир Цой, руководители Выборгского района Дмитрий Никулин и Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также на субботник вышли сотрудники правительства и депутаты ЗакСа Ленобласти, представители администрации Выборгского района и неравнодушные жители Выборга.

Когда я был депутатом ЗакСа, очищал береговую полосу в Рощинском округе. Дети, наводившие вместе со мной порядок, случайно поранились, после чего пообещали, что больше никогда не будут мусорить. Это послужило для них уроком. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Всего с территории Петровской набережной было вывезено около 70 кубометров мусора.

На этом субботники в Выборгском районе не заканчиваются. По распоряжению районной администрации мероприятия по благоустройству и санитарной уборке пройдут до 20 мая. Также в Выборгском районе объявили конкурс "Субботник" на лучшую уборку дворов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО