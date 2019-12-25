Центробанк подключит Белоруссию к Системе быстрых платежей в 2022 году

Также сообщается о возможности переводить деньги с карты на карту в Белоруссию к началу 2023 года.

Денежные переводы в Белоруссию можно будет осуществлять по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной.

Сообщается, что СБП будет доступна с середины 2022 года. По словам Бакиной, помимо Белоруссии в этом заинтересован еще ряд стран ЕАЭС. В настоящее время Банк России активно взаимодействует с ними.

На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, - это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится. Алла Бакина для ТАСС

Также, по словам Бакиной, помимо интеграции СБП, сейчас активно ведется работа по возможности переводов денег в Белоруссию с карты на карту. Это планируется осуществить к концу 2022 года.

Ранее Центробанк назвал критерии для избежания обмана при открытии вклада.

Фото: pixabay.com