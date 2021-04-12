В Белоруссии почтили память жертв теракта в метро Минска

В результате теракта 10 лет назад погибли 15 человек.

Накануне,11 апреля, жители Минска принесли цветы к станции метро "Октябрьская". Здесь десять лет назад в результате теракта погибли 15 человек. Об этом сообщает "РИА Новости".

Цветы были возложены возле памятного знака "Река памяти". В день памяти был выставлен почетный караул.

Напомним, 11 апреля 2011 года в Минске на станции метро "Октябрьская" вечером произошел взрыв, когда в подземке было много людей. В результате трагедии погибли 15 человек погибли, 315 человек получили различные травмы. Виновными признали двух жителей Витебска.

Ранее власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Александровском как теракт.

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