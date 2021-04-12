В Белоруссии почтили память жертв теракта в метро Минска

Накануне,11 апреля, жители Минска принесли цветы к станции метро "Октябрьская". Здесь десять лет назад в результате теракта погибли 15 человек. Об этом сообщает "РИА Новости".
Цветы были возложены возле памятного знака "Река памяти". В день памяти был выставлен почетный караул.
Напомним, 11 апреля 2011 года в Минске на станции метро "Октябрьская" вечером произошел взрыв, когда в подземке было много людей. В результате трагедии погибли 15 человек погибли, 315 человек получили различные травмы. Виновными признали двух жителей Витебска.
Ранее власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Александровском как теракт.
Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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