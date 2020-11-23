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Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Александровском как теракт
Сегодня, 14:21
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phil_k

Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Александровском как теракт

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Трагедия произошла 3 апреля.

Следователи самопровозглашенной ДНР заявили, что гибель ребенка в Александровском при обстреле со стороны украинской армии, рассматривается как теракт. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия 1".

Напомним, 3 апреля в ДНР сообщили об атаке украинского дрона, который сбросил взрывное устройство на жилой район в  селе Александровском. В результате взрыва погиб пятилетний мальчик, а его бабушка попала в больницу с осколочными ранениями.

Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт.

Денис Пушилин, глава ДНР

Также сообщается, что наблюдатели от ОБСЕ не смогли установить тип боеприпаса, который был сброшен беспилотником.

Ранее в Госдуме прокомментировали гибель ребенка на Донбассе.

Фото: pixabay.com


 

Теги: гибель ребенка в донбассе, денис пушилин, днр, теракт в донбассе
Категории: Новости России, Лента новостей,

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