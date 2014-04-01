В ДНР заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА

В селе Александровское пострадала мирная жительница.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА. Об этом в собственном Telegram-канале Народная милиция ДНР написали представители ведомства. На данный момент известно, что также есть пострадавшая. Женщина ранена в населенном пункте Александровское.

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Под обстрел мирные жители попали, когда находились во дворе. Жертвой стал мальчик 2016 года рождения. Местная жительница доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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Фото: Pixabay.com, Telegram/Народная милиция ДНР