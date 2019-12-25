Die Welt: бананы могут оказаться под угрозой исчезновения

Об инфекции было известно еще в XX веке.

Население планеты может остаться без бананов из-за распространения вредного почвенного гриба. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Die Welt. Инфекция легко может переноситься на подошвах обуви фермеров.

По данным издания, в Азии и Австралии в прошлом веке стало активно распространятся заболевание под названием Tropical Race 4 в виде почвенного гриба. В 2019 году об его обнаружении сообщили в Южной Америке, которая является основным поставщиком бананов.

Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов. из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН



Эксперты заявляют, что заболевание не поддается действию химикатов. Это грозит выведению зараженных почв из строя на срок до 40 лет. Также сообщается, что заболеванию подвержен сорт бананов Cavendish, который является самым востребованным в мире.

Ранее мы сообщали, что ежедневное употребление бананов оказалось полезным для организма.

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