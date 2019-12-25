Ежедневное употребление бананов оказалось полезным для организма

Банан является полезным и питательным фруктом.

Банан является полезным и питательным фруктом. Эксперты определили, как именно данный продукт способен улучшать состояние организма. Об этом сообщило издание Freundin.

В банане содержится натрий, который способен понизить артериальное давление. Также фрукт может оказать положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, благодаря большому количеству балластов и водорастворимых волокон.

За счет восполнения магния в организме банан может повысить настроение и избежать депрессии. Фрукт при этом хорошо переваривается, нормализует баланс минералов и улучшает работу ЖКТ.

В феврале Роскачество обнаружило пестициды в бананах, выращенных в Эквадоре.

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