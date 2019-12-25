Специалисты проверили органические продукты на наличие пестицидов и ГМО.

Роскачество обнаружило пестициды в бананах, выращенных в Эквадоре. Об этом сообщается в заявлении ведомства. Специалисты проанализировали органическую продукцию, которая выращена за границей, но реализующаяся на внутреннем рынке РФ. Продукция марки Prima Donna не прошла проверку.

Признаки нарушений органического способа производства обнаружены в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, - в них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм). Отметим, что продукция была промаркирована как "100% organic bananas пресс-служба Роскачества

Известно, что хлорпирифос токсичен для насекомых и человека. Он негативно воздействует на репродуктивную систему, раздражает слизистые оболочки и кожу. Вещество долго выводится из организма: оно может циркулировать по нему в течение пяти дней, а также имеет тенденцию к накоплению. Хлорпирифос мог попасть на бананы из-за обработки плантации пестицидами.

В общей сложности эксперты проверили качество 30 товаров 22 торговых марок из 10 государств. Вся продукция оказались промаркирована знаком сертификации Евросоюза. В списке кроме бананов были макароны, консервированные томаты, кукуруза, крекеры, сушки, мука, имбирь, детское питание, хлебцы, хлопья, рис, корица. Роскачество интересовали наличие в них ГМО и самых распространенных пестицидов. Нарушений по этим пунктам в Роскачестве не зафиксировали.

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