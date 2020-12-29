Роскачество обнаружило в пряностях плесень и кишечную палочку

Эксперты проверили девять видов пряностей 15 торговых марок.

Специалисты "Роскачества" нашли в пряностях из российских магазинов кишечную палочку и плесень, которые могут быть опасны для здоровья. Данные исследования опубликованы на сайте "Роскачества".

Эксперты проверили девять видов пряностей 15 торговых марок. Это паприка, кунжут, тмин, лавровый лист, куркума, красный острый перец, чеснок, гвоздика, корица. Тест на безопасность не прошел красный молотый острый перец марки "Просто!". В приправе зафиксировали превышение количества бактерий.

Не безопасны оказались куркума "Едим дома" и паприка Vegeta, в этих приправах оказалось много плесени. В паприке "Индана" нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение по плесени. В куркуме Cykoria S.A. – большое количество бактерий, в красном перце этой марки – превышение плесени и бактерий, в лавровом листе этой марки – много плесени.

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