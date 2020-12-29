Эксперты изучили продукцию семи марок.

Роскачество назвало лучший творог. Эксперты оценили продукцию семи брендов, продукция которых имеет жирность в семь процентов. Образцы проверялись по параметрам, связанным с содержанием антибиотиков, патогенных микроорганизмов, дрожжей и плесени, а также изучались органолептические свойства. Установлено, что все образцы являются натуральным продуктом, который производился из молока, без сои и растительных жиров. В составе образцов отсутствует фосфатаза - этот фермент микроорганизмов.

Товар бренда "Коровка из Кореновки" показал недостаточное количество полезных молочнокислотных бактерий. "Савушкин хуторок" не имеет антибиотиков и консервантов, но в твороге нарушены требования по содержанию белка, а также по вкусу и запаху продукта. В образце марки "Вкуснотеево" уровень кисломолочных организмов и плесени оказался в норме, хотя эксперты поставили вопрос о количестве дрожжей. Нарушения по белку обнаружены в твороге "Домик в деревне", жира и белка - в "Братьях Чебурашкиных". Излишнее количество дрожжей выявлено в продукции "Искренне Ваш".

Известно, что лидером рейтинга стал творог марки "Простоквашино". Он набрал 4,8 балла, хотя экспертов не устроил показатель по вкусу продукта.

Роскачество раскрыло новую схему мошенничества с соцсетью "ВКонтакте".

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