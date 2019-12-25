Роскачество проверило продукцию семи торговых марок.

Названы лучшие крабовые палочки. Об этом рассказали представители Роскачества. Эксперты изучили продукцию семи торговых марок. Речь идет о товаре брендов "Vici Приорити", "Меридиан", "Санта Бремор", "Каждый день", "Красная цена", "Русское море" и Aro. Все заявленные образцы проверены на наличие патогенных микроорганизмов, токсичных веществ и консервантов. Также специалисты изучили органолептические свойства продукта и соответствие требованиям маркировки изделия.

Установлено, что все образцы соответствуют ГОСТу, а также опережающим стандартам качества. Лучшие результаты по содержанию белка, крахмала, соли и сои показали, а также по меньшему количеству консервантов и красителей показала продукция "Vici Приорити" (4,75 балла из пяти) и "Меридиан" (4,7). В топ-пять также попали "Санта-Бремор" (4,2 балла), "Каждый день" и "Красная цена" (по 4,15 балла). Крабовые палочки Aro замкнули рейтинг с результатом 3,55 балла.

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