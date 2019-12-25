Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре

Из 16 образцов проверку прошел только 1.

Роскачество выявило в дрожжи и консерванты черной икре. Проверки осетровой икры эксперты ведомства организовали совместно с представителями Россельхознадзора и Росрыболовства. В общей сложности на анализ была направлена продукция 14 торговых марок российского производства, одной - из Белоруссии, еще одной - из Армении. Замечаний у специалистов не возникло только к одному образцу.

В остальных образцах икры установлены превышения по общей микробной обсемененности. Дрожжи выявлены в трех образцах икры, тетраборат натрия - в пяти. Этот консервант не разрешен для использования на территории России. Разрешенные сорбиновая или бензойная кислоты не были указаны на этикетке продукции в девяти случаях.

Также зафиксированы нарушения по ГОСТу. В одном образце зафиксирован краситель "бриллиантовый зеленый", еще один продукт создавался по устаревшему образцу стандарта. В трех торговых марках найдены антибиотики, не превышающие предельно допустимую норму.

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей.

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