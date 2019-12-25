  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре
Сегодня, 10:23
67
lesjasap

Роскачество выявило дрожжи и консерванты в черной икре

0 0

Из 16 образцов проверку прошел только 1.

Роскачество выявило в дрожжи и консерванты черной икре. Проверки осетровой икры эксперты ведомства организовали совместно с представителями Россельхознадзора и Росрыболовства. В общей сложности на анализ была направлена продукция 14 торговых марок российского производства, одной - из Белоруссии, еще одной - из Армении. Замечаний у специалистов не возникло только к одному образцу.

В остальных образцах икры установлены превышения по общей микробной обсемененности. Дрожжи выявлены в трех образцах икры, тетраборат натрия - в пяти. Этот консервант не разрешен для использования на территории России. Разрешенные сорбиновая или бензойная кислоты не были указаны на этикетке продукции в девяти случаях.

Также зафиксированы нарушения по ГОСТу. В одном образце зафиксирован краситель "бриллиантовый зеленый", еще один продукт создавался по устаревшему образцу стандарта. В трех торговых марках найдены антибиотики, не превышающие предельно допустимую норму. 

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: дрожжи, консерванты, роскачество, черная икра
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии