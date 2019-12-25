Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей

Вина закупались в обычных магазинах в Москве, а также в винодельческих регионах.

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до тысячи рублей. Ведомство рассказало, что их качество за последний год значительно выросло.

Больше 85% исследованных торговых марок рекомендованы к новогоднему столу россиян. цитата из анализа Роскачества

Вина закупались в обычных магазинах в Москве, а также в винодельческих регионах - в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае. Для исследования 40 профессиональных экспертов-дегустаторов пробовали вина вслепую. Они изучили 70 образцов российских игристых вин всех типов — 23% из них были белым брютом/экстра брютом или сухим. Треть исследуемых вин составили полусладкие и полусухие игристые вина, также эксперты оценили 10 игристых розовых брютов и еще 9 розовых игристых вин разной степени сладости.

Лучшим игрыстым вином, которое произвели классическим методом, по версии Роскачества, третий год подряд стала продукция виноделов "Абрау-Дюрсо".

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