Половину от оставшегося потребления должно занимать вино.

В России предложили сократить продажи алкоголя в два раза к 2030 году. С инициативой выступил проект "Трезвая Россия", пишут "РИА Новости".

Проект предлагает сократить продажи спиртного на 12 миллиардов литров, к 2027 году — до девяти миллиардов литров, к 2030 году — до семи. При этом должна измениться структура потребления. Так, например, половину от оставшегося потребления должно занимать вино.

Тридцать процентов пиво, пятнадцать процентов водка и иные крепкие напитки. цитата из проекта "Трезвой России"

Инициатива предполагает, что количество употребляющих алкоголь среди трудоспособного населения сократиться до 50%. Сейчас их 85%.

Ранее нарколог назвал способ избавления от похмелья.

Фото: pixabay.com