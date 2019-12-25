В России предложили сократить продажи алкоголя в два раза к 2030 году. С инициативой выступил проект "Трезвая Россия", пишут "РИА Новости".
Проект предлагает сократить продажи спиртного на 12 миллиардов литров, к 2027 году — до девяти миллиардов литров, к 2030 году — до семи. При этом должна измениться структура потребления. Так, например, половину от оставшегося потребления должно занимать вино.
Тридцать процентов пиво, пятнадцать процентов водка и иные крепкие напитки.
цитата из проекта "Трезвой России"
Инициатива предполагает, что количество употребляющих алкоголь среди трудоспособного населения сократиться до 50%. Сейчас их 85%.
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Фото: pixabay.com
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