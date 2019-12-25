  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России предложили сократить продажи алкоголя в два раза
Сегодня, 8:56
113
matveyvn

В России предложили сократить продажи алкоголя в два раза

0 0

Половину от оставшегося потребления должно занимать вино.

В России предложили сократить продажи алкоголя в два раза к 2030 году. С инициативой выступил проект "Трезвая Россия", пишут "РИА Новости".

Проект предлагает сократить продажи спиртного на 12 миллиардов литров, к 2027 году — до девяти миллиардов литров, к 2030 году — до семи. При этом должна измениться структура потребления. Так, например, половину от оставшегося потребления должно занимать вино.

Тридцать процентов пиво, пятнадцать процентов водка и иные крепкие напитки.

цитата из проекта "Трезвой России"

Инициатива предполагает, что количество употребляющих алкоголь среди трудоспособного населения сократиться до 50%. Сейчас их 85%.

Ранее нарколог назвал способ избавления от похмелья.

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, спиртное, трезвая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии