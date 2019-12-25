Нарколог назвал способ избавления от похмелья

От похмелья страдают многие люди 1 января.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап назвал простой способ избавления от похмелья. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Как отметил специалист, лучшим средством является вода. Можно в воду добавить лимон, бруснику или клюкву. Пить нужно много. Доктор подчеркнул, что специальных средств от похмелья нет, если только речь не идет об антидотной детоксикации. В таком случае в больнице будут вводить препараты, которые выводят алкоголь из крови. Если человек просто немного перепил, такие процедуры проводить не стоит.

Если долго время не получается отойти от похмелья и отмечается высокое давление, то стоит вызвать врача.

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Фото: Piter.tv