Нарколог назвал способ избавления от похмелья

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап назвал простой способ избавления от похмелья. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Как отметил специалист, лучшим средством является вода. Можно в воду добавить лимон, бруснику или клюкву. Пить нужно много. Доктор подчеркнул, что специальных средств от похмелья нет, если только речь не идет об антидотной детоксикации. В таком случае в больнице будут вводить препараты, которые выводят алкоголь из крови. Если человек просто немного перепил, такие процедуры проводить не стоит.
Если долго время не получается отойти от похмелья и отмечается высокое давление, то стоит вызвать врача.
Зимний согревающий напиток может способствовать долголетию.
Фото: Piter.tv
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