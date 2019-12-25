Зимний согревающий напиток может способствовать долголетию

При этом не стоит бездумно употреблять алкоголь даже в маленьких количествах.

Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что ингредиенты глинтвейна способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщило издание "МедикФорум".

Для приготовления глинтвейна нужно подогреть красное вино и добавить туда специи, в том числе мускатный орех и корицу. Ученые считают, что именно такой состав может сокращать число маркеров сердечных заболеваний, которые являются причинами многих смертей.

При этом не стоит бездумно употреблять алкоголь даже в маленьких количествах, перед этим стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

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