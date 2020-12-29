Роскачество раскрыло новую схему мошенничества с соцсетью "ВКонтакте"

С помощью фишинговой атаки похищаются пароли пользователей, а взломанные профили используются для мошенничества и рассылки спама.

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей соцсети "ВКонтакте", угрожающей взломом профиля. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

С помощью атаки похищаются пароли пользователей, а взломанные профили используются для мошенничества и рассылки спама. Пользователи "ВКонтакте" получили следующее сообщение: "архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX", но в качестве почты указывается не принадлежащий пользователю почтовый ящик. Так как почтовый ящик чужой, то предлагается войти в аккаунт, чтобы отменить передачу архива и сменить пароль по ссылке.

Только вот ссылка эта, ведущая каждый раз на разные сайты, имеющие vk в названии, фишинговая, хотя по форме она очень похожа на настоящую. Роскачество

Когда пользователь вводит пароль в форме фейкового сайта, все данные переходят хакерам.

"ВКонтакте" отдельно подчёркивает, что скачать персональный архив с данными профиля без подтверждения с привязанного к аккаунту устройства нельзя. Также уникальная ссылка не может быть открыты из другого профиля.

Недавно эксперт предсказал кибератаку на Telegram.

Фото: pixabay