Эксперт предсказал кибератаку на Telegram

Мессенджер начали скачивать граждане США, которые поддерживают Трампа. Ранее "их соцсеть" подверглась атаке.

Единомышленники Дональда Трампа начали массово скачивать мессенджер Telegram. Это связано с новостью о том, что от сотрудничества с американским сервисом Parler отказались Apple, Google и Amazon. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что Павлу Дурову может грозить очередная атака и битва за независимость свого приложения.

Отказ крупных компаний от работы с Parler привел к тому, что провайдер отказал в предоставлении серверов. Тем временем хакеры выкачали 70 терабайт данных, в том числе личных. Соцсеть пользовалась популярностью у тех, кто поддерживает нынешнего президента США.

Эксперты отметили, что останавливаться "трамписты", судя по всему, не планируют и теперь решили перейти в новый мессенджер.

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