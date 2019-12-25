Роскачество выявило признаки шпионских программ в приложениях для очистки смартфонов

Специалисты исследовали 60 приложений.

Специалисты Роскачества обнаружили в приложениях для очистки памяти смартфонов на платформе Android избыточные запросы на доступ, обилие рекламы и признаки шпионских программ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты в своем исследовании отметили, что вероятность столкнуться с некачественными и даже мошенническими клинерами в Google Play Маркете гораздо выше, чем в AppStore. Всего эксперты проанализировали 60 приложений, часто в них попадалось большое количество рекламы и странный "интерес" к Wi-Fi. Еще как минимум две программы имеют признаки шпионских программ.

Эксперты обратили внимание на то, что чрезмерная реклама чревата случайными кликами на нее, где может быть фишинговая или вредоносная страница.

Ранее Роскачество раскрыло новую схему мошенничества с соцсетью "ВКонтакте".

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