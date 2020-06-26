Диетологи рассказали о четырех необходимых весной фруктах

Фрукты необходимы, чтобы помочь иммунитету и избежать авитаминоза.

Диетологи назвали фрукты, которые необходимо есть весной, чтобы помочь иммунитету и избежать авитаминоза. Об этом сообщил портал E1.

По словам диетолога Ольги Кузнецовой, необходимой в период весеннего авитаминоза является груша, в которой много железа. Также полезен гранат, богатый витаминами В6, К и С.

Также спастись весной от авитаминоза поможет банан, в котором содержатся витамин B6, марганец и калий. Если есть опасения из-за веса, то нужно просто соблюдать норму, считают диетологи.

Из цитрусовых специалисты советовали есть грейпфруты. Основной их эффект — противовирусный, так как в них много витамина С.

Также недавно стало известно, что ежедневное употребление бананов оказалось полезным для организма.

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