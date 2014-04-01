Почти 30 компаний США призвали Байдена к конструктивным переговорам с Россией

По их заявлениям, гонка ядерного вооружения "очевидна, как никогда ранее".

27 организаций США потребовали от президента страны Джо Байдена начать конструктивный диалог с Россией, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание The Hill.

Компании США призвали президента переговорить с президентом России Владимиром Путиным по теме ядерного оружия. По их словам, опасность гонки ядерного вооружения "очевидна, как никогда ранее". В списке обратившихся организаций значатся Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, и ряд других.

Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами между двумя странами, которым принадлежит более 90 процентов мировых ядерных боеголовок. из заявления организаций

Авторы обращения также напомнили Байдену о том, что он обещал заявить дипломатию как центр курса внешней политики США.

Ранее в Сирии сообщили о новых столкновениях российских и американских военных.

Фото: pixbay.com

