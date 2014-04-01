Напряженность в регионе также фиксируется в Идлибе.

В Сирии сообщают о новых столкновениях российских и американских военных. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про" со ссылкой на своих экспертов. Авторы статьи заявили, что сейчас обе стороны стремятся к расширению собственного влияния в регионе конфликта, особенно в восточной, северной и северо-восточной частях страны. По данным СМИ, международная коалиция под управлением Вашингтона возводит объекты в данных участках Сирии, что увеличивает шансы на военное столкновение с РФ.

Иностранные аналитики обратили внимание на тот факт, что Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин "похоронили существовавшие договоренности и механизмы коммуникаций". В частности, эксперты напомнили о атаке ВВС США участка в Сирии, в непосредственной близости от которого располагается российская база с военными. После этого Москва якобы тоже перестала информировать Вашингтон о нанесении ударов в местах, где находятся подконтрольные США вооруженные формирования и наемники.

Ситуация в провинции Идлиб остаётся замороженной после того, как примерно год назад президенты России и Турции заключили соглашение о прекращении боевых действий, о разграничении линии огня. Но тема террористов никуда не делась. Камран Гасанов, военный аналитик

В СМИ обратили внимание на напряженную обстановку в Идлибе, из-за того, что Анкара не выполняет договоренности с Москвой. Известно, что ВКС России насколько раз бомбила объекты местных боевиков и турецких военных.

При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина.

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