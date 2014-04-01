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При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
Сегодня, 7:53
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lesjasap

При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина

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Еще семеро местных жителей пострадали.

При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина. Об этом на собственном аккаунте в Facebook сообщили правоохранительные органы Сирии. По данным МВД, в руках у мужчины взорвалась граната. Он погиб сам, а также ранил еще семерых граждан.

Граната взорвалась в руках некоего Кусая Исы, когда он был на улице в районе Рукн-ад-Дин.

пресс-служба МВД Сирии

В настоящее время специалисты занимаются расследованием трагедии. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии.

Фото: Pixabay.com, Facebook/وزارة الداخلية السوري
 

Теги: взрыв, граната, дамаск
Категории: Тема дня, Новости Сирии, Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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