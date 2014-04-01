Еще семеро местных жителей пострадали.

При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина. Об этом на собственном аккаунте в Facebook сообщили правоохранительные органы Сирии. По данным МВД, в руках у мужчины взорвалась граната. Он погиб сам, а также ранил еще семерых граждан.

Граната взорвалась в руках некоего Кусая Исы, когда он был на улице в районе Рукн-ад-Дин. пресс-служба МВД Сирии

В настоящее время специалисты занимаются расследованием трагедии. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии.

Фото: Pixabay.com, Facebook/وزارة الداخلية السوري

