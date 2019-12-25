Генсек ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии

Антониу Гутерриш выступил на конференции "Брюссель-5".

Генеральный секретарь ООН призвал страны нарастить финансовую помощь Сирии. Об этом дипломат сообщил во время выступления на конференции доноров региона "Брюссель-5". Спикер отметил, что за последние десять лет вооруженного конфликта в стране жертвами стали сотни тысяч мирных граждан,а еще миллионы получили ранения.

Я призываю вас помочь нам удовлетворить растущие потребности, а также увеличить ваши финансовые и гуманитарные обязательства перед людьми в Сирии, помочь облегчить значительное финансовое бремя стран, принимающих беженцев. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт напомнил коллегам, что половина детей в Сирии родилась в условиях военного конфликта и не видели мирной жизни. На данный момент более двух миллионов несовершеннолетних из Сирии являются беженцами. В гуманитарной помощи нуждаются порядка 13 млн человек в САР. Этот показатель на 20 процентов выше, чем за 2020 год. В ООН уточнили, что большая часть сирийцев голодает, а последствия пандемии только усугубили ситуацию.

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Фото: YouTube/United Nations