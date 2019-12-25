Захарова: украинские санкции против России идут вразрез с принципами свободы слова

В МИД прокомментировали новые ограничения Киева против граждан и компаний из РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что украинские санкции против России идут вразрез с принципами плюрализма мнений и свободы слова. Об этом спикер сообщила журналистам в Москве на еженедельной пресс-конференции. Чиновница прокомментировала введенные Владимиром Зеленским ограничения по решению Совета национальной безопасности и обороны против ряда чиновников и компаний из РФ. Санкции продлятся три года. В МИД сомневаются в том, что решение Киева соответствует духу Европейской конвенции о защите прав человека.

Рестриктивные меры включают блокировку активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к упомянутым ресурсам. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Москва призывает международные организации отреагировать на нелегитимные меры, предпринимаемые Киевом против РФ. На данный момент дипломаты не заметили реакции со стороны ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО или Совета Европы. Захарова считает, что это говорит о политике двойных стандартов.

МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза.

Фото: МИД России