Российский МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза. Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, новые ограничения со стороны ЕС в отношении с РФ чреваты деградацией. В МИД призвали Брюссель не заниматься политизацией проблематики прав человека.
Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву, и такая линия ведет к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах. Она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
В МИД призвали Брюссель не заниматься политизацией проблематики прав человека. Захарова уточнила, что Москва категорически выступает против такого подхода.
Лавров 2 апреля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении.
Фото: МИД России
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