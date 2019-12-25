Мария Захарова рассказала о политизации Западом прав человека.

Российский МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза. Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, новые ограничения со стороны ЕС в отношении с РФ чреваты деградацией. В МИД призвали Брюссель не заниматься политизацией проблематики прав человека.

Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву, и такая линия ведет к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах. Она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД призвали Брюссель не заниматься политизацией проблематики прав человека. Захарова уточнила, что Москва категорически выступает против такого подхода.

Лавров 2 апреля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении.

Фото: МИД России