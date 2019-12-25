  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров 2 апреля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
Сегодня, 11:20
75
lesjasap

Лавров 2 апреля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении

0 0

Это произойдет на СМИД СНГ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на полях СМИД СНГ встретится с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом сообщила на еженедельной пресс-конференции в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница уточнила, что мероприятие запланировано на второе апреля.

В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

США и Евросоюз решили скоординировать действия по политике России.

Фото: МИД России

Теги: азербайджан, армения, мария захарова, мид, сергей лавров, снг
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии