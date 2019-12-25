WSJ: Байден не прислушался к советам генералов при принятии решения о выводе войск из Афганистана

Против вывода войск выступил также минобороны США.

Президентом США Джо Байден принял решение о выводе войск из Афганистана вопреки советам американских генералов. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По данным газеты, ряд командующих вооруженными силами США призывал сохранить в Афганистане военнослужащих в количестве 2500 человек. Также выдвигалось предложение добиться мирных соглашений дипломатическим путем. Отмечается, что против вывода войск выступал и министр обороны США. По его словам, отвод всех военных может полностью лишить страну стабильности.

Напомним, в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. Закончить этот процесс планируется до 11 сентября.

Ранее мы сообщали, что США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион.

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