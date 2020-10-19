Автоэксперт рассказал петербуржцам, почему выросла цена на зимнюю резину и пора ли обменивать шины

Минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени.

Минувшей ночью температура в Петербурге ушла в минус, с утра на дорогах можно было заметить замерзшие лужицы и небольшой снег. Чувствительная смена погоды поздней осенью всегда связана с вопросом необходимости смены летней автомобильной резины на зимнюю. Piter.TV узнал у автоэксперта и ведущего "Авторадио" Дмитрия Попова, пора ли автомобилистам "переобуваться" и почему так резко выросли цены на зимнюю "обувь" для машин.

Эксперт однозначно заявил, что менять резину пора: заниматься этим необходимо тогда, когда среднесуточная температура опускается и держится ниже +5.

Кто не переобулся – тот уже опоздал. Вы обратили внимание, что вчера уже был день жестянщика? Сколько было ДТП по причине того, что люди на летних колесах по промерзшему асфальту безо льда скользили. Колесо задубело, не вышло на рабочую температуру, и тормозной путь удлинился. Пока мы находимся в межсезонном периоде (к концу недели опять будет плюсовая температура), не следует забывать, что когда вы вошли на зимнем колесе в высокую температуру, то оно тоже начнет вести себя по-дурацки. Дотошного использования колеса добиться сложно. Сезонная резина – не панацея, а немного помогающий конструкции автомобиля атрибут. Дмитрий Попов, автоэксперт

Также автоэксперт напомнил, что зимняя резина считается таковой не по признаку наличия шипов или особого рисунка протекторов. Зимняя резина отличается от летней составом смеси: в ней больше натуральных каучуков, чем пластиков. Этим объясняется и более высокая стоимость в сравнении с летними шинами, и более надежная работа в минусовые температуры. Разумнее выбирать "липучие" зимние нешипованные колеса, говорит Попов, а от шипованных шин вовсе нужно отказываться, поскольку они наносят огромный ущерб дорожному покрытию.

Чтобы не пользоваться шипами, нужно, чтобы дороги хорошо убирали, до асфальта – у нас это в последние годы и происходит. В голове российского водителя установка о шипованных колесах живет со времен 90-х годов, когда мы впервые узнали о шипованных шинах. Тогда на дорогах всегда был гололед, снежный накат и каша, они убирались плохо. А сейчас разумно ездить на липучих колесах. Дмитрий Попов, автоэксперт

Рост цен на зимние шины Попов заметил и сам: выбранные им колеса, поделился наш собеседник, подорожали на 15%. Эксперт считает, что скакнувшие цены на резину связаны с тремя факторами: первый – общая экономическая ситуация и подорожание многих товаров. Падать цены, подчеркнул Попов, не будут. Второй фактор – своеобразная "реклама" зимы от государства, а третий – страх некоих штрафов за отсутствие сезонной резины.

Людям говорят в новостях, что нас ждет классическая зима, что будет много снега и льда. Народ напугался и побежал покупать шины. К тому же, люди думают, что существуют какие-то нормативно-правовые требования, связанные с зимними колесами. Но пока по-прежнему в перечне неисправностей в приложении к ПДД не значится требование использовать зимой зимние колеса. Дмитрий Попов, автоэксперт

Отметим, что проект закона, предусматривающего штраф за использование шин не по сезону, есть в разработке Госдумы с 2020 года. Окончательного решения по нему пока не приняли, а значит штрафы автомобилистам не грозят.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы пожаловались на сбои в начислении транспортного налога.

Фото: pexels