Петербуржцев предупредили о заморозках и гололедице 9 ноября

Минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени.

Во вторник, 9 ноября, метеорологические условия в Петербурге будет определять небольшой гребень антициклона. Сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти ожидается -3…+2. Ветер подует с северо-запада с переходом на юго-запад со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что около нормы.

По словам Леуса, минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Ранее мы писали, что сумма осадков в ноябре в Петербурге будет близка к средним многолетним показателям.

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