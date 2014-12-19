Piter.tv показывает, как прошли "Алые паруса" в этом году

Наши читатели и корреспонденты поделились множеством атмосферных кадров. От нас – краткое изложение событий.

Ночь на субботу в Петербурге была громкой. Ежегодный праздник выпускников "Алые паруса" в 2021 году в Петербурге решили снова провести на Дворцовой площади. Наши корреспонденты в разных частях города посмотрели, как прошел вечер.

По данным из Смольного, праздник 25 июня посетили 40 тысяч человек из Петербурга и Ленобласти. Планировалось, что на праздник допустят только действующих выпускников. Однако уже вечером в соцсетях появилось фото толпы, судя по всему, собравшейся на Невском проспекте у металлоискателей.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург Life

На входе приходилось сдавать тару и напитки, однако для зрителей праздника были подготовлены бутылки воды.

Фото: Piter.tv

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с традиционным приветствием перед выпускниками, но случилась оказия, в ходе которой градоначальник случайно порвал рынду от колокола, возвещающего начало праздника.

Видео: Telegram / Осторожно, новости (трансляция Пятого канала)

На сцене выступали группа Cream Soda, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Dabro и другие. Материалы, представленные в медиаполе, дают представление о масштабе собравшихся выпускников на Дворцовой площади. Судя по всему, рекомендацию правительства Петербурга об обязательном ношении масок большинство проигнорировало.

Фото: Пул 78 / Telegram

Видео: Город+ |Новости| / Telegram

Не стоит думать, что основной праздник разворачивался только на Дворцовой площади. Многие горожане пошли в Александровский сад и сели на траву, чтобы у ограждений увидеть приближение корабля максимально близко, параллельно наблюдая за трансляцией в режиме онлайн.

Фото: Piter.tv

Завершилось мероприятие выходом в акваторию города брига "Россия" под алыми парусами. Выпускники увидели залпы салютов, а кадрами поделились с нашей редакцией.

Фото: Piter.tv

Губернатор отмечал, что для выпускников создана безопасная санитарная зона, куда планируют включить Дворцовую площадь и набережные. Остальным потенциальным зрителям праздника губернатор города напоминал, что "Алые паруса" можно будет посмотреть по телевидению. Наш корреспондент застал возведение сцены.

В Смольном объявляли, что на площадь смогут попасть только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение праздника. Ограничение не затронет лиц, проживающих на данной территории и другие категории лиц, которые определит оргкомитет праздника. Указывалось, что все сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника (в том числе и волонтеры), должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – его надо было сделать не более чем за три дня до праздника, либо иметь при себе документ о наличии антител или сертификат о вакцинации.

Отмечали, что допуск на территорию праздника осуществляться через металлодетекторы, у гостей будут контролировать температуру, всем необходимо использовать маски. Руководителей образовательных организаций обязали отвечать за соблюдение коронавирусных норм, а также доставить выпускников и сопровождающих до праздника и обратно.

До утра субботы была запрещена деятельность общепита, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на определенной территории. Вот ее границы, а также указанные условия работы.

Материал подготовили Анастасия Косичкина, Дарья Ромасюк, Алина Мойса, Александра Родионова, Елена Помогайбина / Piter.tv