В Смольном очертили границы безопасной зоны на время "Алых парусов"

В это время в центре города перекроют улицы и запретят торговлю.

В рамках новой редакции объявленных коронавирусных ограничений в Петербурге пресс-служба правительства города отдельно описала формат, в котором будет проводиться праздник выпускников "Алые паруса". Сообщение появилось 19 июня.

Губернатор города Александр Беглов рассказывал, что на праздник планируют допустить только действующих выпускников. Градоначальник отметил, что праздник обязательно будет проведен. Планируется, что для выпускников будет создана безопасная санитарная зона, куда планируют включить Дворцовую площадь и набережные. В Смольном объявили, что собираются перекрывать отдельные участки дорог для пешеходов.

На данную территорию допустят только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение праздника. Ограничение не затронет лиц, проживающих на данной территории и другие категории лиц, которые определит оргкомитет праздника. Все сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника (в том числе и волонтеры), должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Его надо сделать не более чем за три дня до праздника, либо иметь при себе документ о наличии антител или сертификат о вакцинации.

Допускать на территорию праздника будет осуществляться через металлодетекторы, у гостей будут контролировать температуру, всем необходимо использовать маски. Руководителей образовательных организаций обязали отвечать за соблюдение коронавирусных норм, а также доставить выпускников и сопровождающих до праздника и обратно.

Кроме того, с 16 часов 25 июня по 6 часов утра 26 июня будет запрещена деятельность общепита, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на определенной территории. Вот ее границы:

В Смольном добавили, что ограничения не затрагивают отдельные объекты, которые определит Оргкомитет проведения "Алых парусов", в том числе организации общепита. Отдельно не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории.

Руководителям бизнеса необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, объявили в Смольном.

Фото: Piter.tv, скрин "Яндекс.Карты"