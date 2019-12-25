На "Алые Паруса" в этом году пустят только выпускников

В зоне проведения праздников планируют создать безопасную санитарную зону.

На праздник "Алые паруса" в 2021 году планируют допустить только действующих выпускников. Об этом 19 июня заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Градоначальник отметил, что праздник обязательно будет проведен. Планируется, что для выпускников будет создана безопасная санитарная зона, куда планируют включить Дворцовую площадь и набережные.

Остальным зрителям праздника губернатор города напомнил, что "Алые паруса" можно будет посмотреть по телевидению.

Корреспондент Piter.tv застал строительство сцены на Дворцовой площади накануне. Однако организаторы праздника выпускников не стали комментировать эту информацию для нашего издания, отметив, что "по традиции секретов не раскрываем".

Праздник состоится в ночь с 25 на 26 июня. Ведущими праздника традиционно станут Иван Ургант и Дарья Александрова. На сцене выступят автор хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко, JONY, ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев, группа Cream Soda, рэпер Niletto, а также певицы Светлана Лобода и Ирина Дубцова.

Часть праздничной программы будет посвящена жизни Александра Невского в честь его 800-летия.

Фото, видео: Piter.tv