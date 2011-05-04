Для согласования нужно обратиться в Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг.

В Смольном рассказали, как общепиту продолжить работу в "Алые паруса". Об этом 19 июня рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского. Он напомнил, что в новой версии антикоронавирусного постановления правительства города указан новый порядок проведения праздника выпускников.

В документе обозначены необходимые санитарные меры и режим допуска на территорию проведения мероприятия, ограничение работы заведений общественного питания и розничной торговли. Для получения согласования необходимо обратиться в Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, а там:

- подтвердить готовность соблюдать стандарты безопасной деятельности;

- согласовать количество посадочных мест;

- получить специальные пригласительные билеты для гостей ресторана.

Губернатор города Александр Беглов рассказывал, что на праздник планируют допустить только действующих выпускников. Градоначальник отметил, что праздник обязательно будет проведен. Планируется, что для выпускников будет создана безопасная санитарная зона, куда планируют включить Дворцовую площадь и набережные. Вот ее границы.

Фото: Piter.tv