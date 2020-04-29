Сериал "Зулейха открывает глаза" установил несколько рекордов

Он стал самой рейтинговой премьерой и возглавил топ-10 сериалов всего будничного прайма 2020 года.

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов. Несмотря на то, что сериал подвергся жесткой критике со стороны коммунистов и мусульман, это не помешало ему стать самой рейтинговой премьерой среди всех телеканалов, начиная с 1 января 2019 года. Этот рекорд был побит лишь в 2018 году драмой "Годунов", которая также выходила на телеканале "Россия". Об этом пишут РИА Новости.

Кроме того, "Зулейха" возглавила топ-10 премьерных сериалов всего будничного прайма 2020 года среди аудитории с возрастным ограничением "4+" и "18+". Средняя доля совершеннолетних зрителей составила 20,9% при рекордном среднем 7,4%. Средняя доля зрителей в группе от 4 лет и выше составила 20% (усредненный рейтинг 6,4%).

Сериал "Зулейха открывает глаза" основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину раскулачивают и отправляют в Сибирь.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съемок в сериале "Зулейха открывает глаха".

Видео: YouTube/ Россия 1