Сериал "Зулейха открывает глаза" установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов. Несмотря на то, что сериал подвергся жесткой критике со стороны коммунистов и мусульман, это не помешало ему стать самой рейтинговой премьерой среди всех телеканалов, начиная с 1 января 2019 года. Этот рекорд был побит лишь в 2018 году драмой "Годунов", которая также выходила на телеканале "Россия". Об этом пишут РИА Новости.
Кроме того, "Зулейха" возглавила топ-10 премьерных сериалов всего будничного прайма 2020 года среди аудитории с возрастным ограничением "4+" и "18+". Средняя доля совершеннолетних зрителей составила 20,9% при рекордном среднем 7,4%. Средняя доля зрителей в группе от 4 лет и выше составила 20% (усредненный рейтинг 6,4%).
Сериал "Зулейха открывает глаза" основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину раскулачивают и отправляют в Сибирь.
Ранее Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съемок в сериале "Зулейха открывает глаха".
Видео: YouTube/ Россия 1
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Может антирекордов? Редкостная рень.
Да хватит уже эту ерунду мусолить. Ничем не выдающийся фильм разрекламировали до нельзя. А мы с вами этому способствуем, из кипиша сделали рекламу-все как всегда!!! Бред!!!! Полный бред!!! И смотреть не буду! Наши сериалы-только в топку!!!!
Да хватит уже эту ерунду мусолить. Ничем не выдающийся фильм разрекламировали до нельзя. А мы с вами этому способствуем, из кипиша сделали рекламу-все как всегда!!! Бред!!!! Полный бред!!! И смотреть не буду! Наши сериалы-только в топку!!!!
Любят жидки всякое г@вно. За такие лже"сериалы" русофобские советофобские гнилые - штрафовать и из страны высылать - самое малое.
Любят жидки всякое г@вно. За такие лже"сериалы" русофобские советофобские гнилые - штрафовать и из страны высылать - самое малое.
https://youtu.be/ox-yer7Opsc