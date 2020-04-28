Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съемок в сериале "Зулейха открывает глаха"

Она поссорились с режиссером из-за его видения.

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале "Зулейха открывает глаза". При этом актриса могла остаться без гонорара, который исчислялся суммой с шестью нулями. Об этом сообщил KP.RU.

Чулпан Хаматова хотела покинуть проект из-за ссоры с режиссером. Однако, в контракте было прописано, что в случае отказа от дальнейших съемок, Чулпан Хаматова должна выплатить неустойку.

Актрисе не понравилось видение режиссером одной из ситуаций. В итоге сцена вообще не вошла в сериал.

Маковецкий ответил критикам сериала "Зулейха открывает глаза".

Видео: YouTube/ Россия 1