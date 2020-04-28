Маковецкий заступился за сериал "Зулейха открывает глаза"

Актер заявил, что чувства истинно верующих оскорбить нельзя.

Российский актер Сергей Маковецкий, исполнивший одну из главных ролей в сериале "Зулейха открывает глаза", ответил критикам киноленты, которую заподозрили в оскорблении чувств верующих. По словам артиста, чувства истинно верующих оскорбить нельзя. Также он добавил, что это всего лишь кино. Об этом пишет РБК.

К очередному обсуждению сериала привело обращение председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Он направил письмо в Генеральную прокуратуру и Министерство культуры с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих.

Сериал "Зулейха открывает глаза" основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину раскулачивают и отправляют в Сибирь.

Ранее за сериал вступился Андрей Макаревич.

Видео: YouTube / Россия 1