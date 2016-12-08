Андрей Макаревич вступился за сериал "Зулейха открывает глаза"

Музыкант напомнил, что книга Гузель Яхиной, по которой и был снят сериал, несколько лет назад получила много премий и стала бестселлером.

Рок-музыкант Андрей Макаревич в Facebook высказался в защиту сериала "Зулейха открывает глаза". Он не понимает, почему вокруг сериала "поднялась такая вонь".

Музыкант напомнил, что книга Гузель Яхиной, по которой и был снят сериал, несколько лет назад получила много премий и стала бестселлером. Он размышляет, что как мог получиться плохой фильм, если книга хорошая?

По сюжету книги и сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Роман был опубликован в 2015 году и переведен на 34 языка мира.

Мусульмане России оскорблены сериалом "Зулейха открывает глаза".

Видео: YouTube/ Россия 1