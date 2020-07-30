Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Первое место занял сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Специалисты сервиса Кино Mail.ru составили рейтинг самых популярных среди россиян сериалов, выпущенных в первой половине 2020 года. Первое место занял сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом пишут РИА Новости.

Сериал "Зулейха открывает глаза" основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину раскулачивают и отправляют в Сибирь.

Кроме того, в тройку полюбившихся зрителям картин вошли "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли и второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино "Новый Папа" о жизни Ватикана.

В топ-5 списка попали такие ленты, как "Магомаев" про знаменитого советского певца и "Колл-центр" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

В числе сериалов, которые наиболее всего понравились российским зрителям, также оказались "Мир! Дружба! Жвачка", научно-фантастический вестерн "Мир дикого запада", мини-сериал "Чужак", "Патриот" и "Ищейка".

Рейтинг был составлен на основе просмотров страниц и количества оценок, выставленных пользователями сервиса Кино Mail.ru.

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Видео: YouTube / Россия 1