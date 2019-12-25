Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

На первом месте оказалась картина Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой".

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.

Первое место в списке Тарантино заняла картина Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой". Далее следуют "Рио Браво" Говарда Хоукса и "Прокол" Брайана де Пальмы. В топ-5 также попали драма "Таксист" Мартина Скорсезе и романтическая комедия "Его девушка Пятница" Говарда Хоукса.

Кроме того, в числе лучших фильмов в истории кино, по версии американского режиссера, оказались боевик "Король-боксер" Чона Чанг-хва, немой фильм "Ящик Пандоры" Георга Вильгельма Пабста и хоррор "Кэрри" Брайана де Пальмы. Режиссер также выделил картины Престона Стерджеса "Только Ваш", Билли Уайлдера "Пять гробниц по пути в Каир" и Стивена Спилберга "Челюсти".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Квентин Тарантино делится с поклонниками своими предпочтениями в кино. Так, в конце мая режиссер назвал лучшие фильмы десятилетия. Лидирующую позицию в списке заняла картина Дэвида Финчера "Социальная сеть". Второе место Тарантино отдал Дюнкерку" Кристофера Нолана.

Ранее мы писали, что Тарантино назвали расистом за использование в фильмах слова "ниггер".

Фото: Википедия