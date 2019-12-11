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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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Им стала биографическая драма.

Фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера является лучшей картиной 2010-х годов. Такого мнения придерживается режиссер Квентин Тарантино. Об этом сообщило издание Premier.

Это №1, потому что он лучший, вот и все. Он сокрушает всех конкурентов.

Квентин Тарантино

Вторым лучшим фильмом десятилетия Тарантино считает фильм "Дюнкерк" (2017) Кристофера Нолана. Среди любимых картин 2011 года – "Полночь в Париже" Вуди Аллена, в 2015 – "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера.

"Социальная сеть" – биографическая драма об истории создания Facebook. Фильм имеет премии Оскар", "Золотой глобус", "Выбор критиков" и BAFTA.

Ранее Майкл Мэдсен сделал карантинную версию своего собственного танца из "Бешеных псов".

Видео: YouTube/ Трейлеры к фильмам

Теги: квентин тарантино
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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