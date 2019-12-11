Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера является лучшей картиной 2010-х годов. Такого мнения придерживается режиссер Квентин Тарантино. Об этом сообщило издание Premier.
Это №1, потому что он лучший, вот и все. Он сокрушает всех конкурентов.
Квентин Тарантино
Вторым лучшим фильмом десятилетия Тарантино считает фильм "Дюнкерк" (2017) Кристофера Нолана. Среди любимых картин 2011 года – "Полночь в Париже" Вуди Аллена, в 2015 – "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера.
"Социальная сеть" – биографическая драма об истории создания Facebook. Фильм имеет премии Оскар", "Золотой глобус", "Выбор критиков" и BAFTA.
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Видео: YouTube/ Трейлеры к фильмам
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