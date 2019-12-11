Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера является лучшей картиной 2010-х годов. Такого мнения придерживается режиссер Квентин Тарантино. Об этом сообщило издание Premier.

Это №1, потому что он лучший, вот и все. Он сокрушает всех конкурентов.

Квентин Тарантино