Майкл Мэдсен сделал карантинную версию своего собственного танца из "Бешеных псов"

Ролик снимали в доме актера.

На YouTube появилось видео, на котором американский актер Майкл Мэдсен воссоздает одну из ключевых сцен из криминальной драмы Квентина Тарантино "Бешеные псы". Об этом сообщило THR.

Ролик снимали в доме актера. Все члены его семьи чем-то заняты, жена готовит, дети купаются в бассейне или смотрят телевизор. У каждого кровавые повязки на одном ухе, прямо, как у полицейского в фильме, которого пытал герой Мэдсена, мистер Блондин.

Каждый член семьи прогоняет актера после того, как он приходит. Но Мэдсена это не огорчает, он танцует в пиджаке, рубашке, галстуке и пижамных штанах. В конце шуточного клипа всех просят оставаться дома.

Во втором сезоне "Ведьмака" расскажут о двух злых персонажах.

Видео: YouTube/ QT8: The First Eight