Во втором сезоне "Ведьмака" расскажут о двух злых персонажах

Съемки второго сезона "Ведьмака" начались в феврале, а затем были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" зрителям больше расскажут о двух отрицательных персонажах.

Зрителям представят истории Фрингильи Виго (Мими Дивени) и Кагыра (Имон Фаррен). В сериале расскажут, почему для них так важен Нильфгаард, и куда они потом направятся. По сюжету, Кагыра послали схватить Цири и вернуть ее в Нильфгаард. Однако, в итоге ему придется на какое-то время объединиться с Геральтом. Это взаимодействие для обоих будет непростым.

Линия Фрингилья, члена Ложи Волшебниц, не так хорошо раскрыта в романах, но в сериале она сыграет значительную роль.

Съемки второго сезона "Ведьмака" начались в феврале, а затем были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Когда работы продолжатся, пока что не известно.

Ранее стало известно, кто сыграет Весемира в новом сезоне "Ведьмака".

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