Стало известно, кто сыграет Весемира в новом сезоне "Ведьмака"

Об этом в своем Twitter-аккаунте объявила шоураннер проекта Лорен Хиссрич.

Стало известно, кто исполнит важную роль во втором сезоне сериала "Ведьмак" от сервиса Netflix. Роль самого сильного ведьмака по имени Весемир исполнит датский актер Ким Бодниа. Он известен зрителям по ролям в сериалах "Убивая Еву" и "Мост".

Отметим, что премьера второго сезона сериала "Ведьмак" запланирована на 2021 год.

Ранее мы сообщали о том, что в новом сезоне сериала зрители увидят еще семь новых героев. В частности, появится полу-медведь/полу-лев Нивеллен. Его сыграет Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов". Также зрители увидят Пола Бульона (ведьмак Ламберт) и Ясена Атора (ведьмак Койон). Кроме того, в актерский состав второго сезона войдут Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

Видео: Youtube / This Morning, Netflix, animalwhispererr