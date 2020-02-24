Назван актерский состав второго сезона "Ведьмака"

В новом сезоне появятся семь новых героев.

Американская развлекательная компания Netflix назвала имена новых актеров, которые снимутся во втором сезоне "Ведьмака". Список опубликован в Twitter компании.

В новом сезоне сериала зрители увидят семь новых героев. В частности, появится полумедведь-полулев Нивеллен. Его сыграет Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов". Также зрители увидят Пола Бульона (ведьмак Ламберт) и Ясена Атора (ведьмак Койон).

Кроме того, в актерский состав второго сезона войдут Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

Премьера первого сезона "Ведьмака" состоялась на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Выход второго сезона запланирован на 2021 год.

Ранее мы писали, что "Лед 2" заработал в прокате более 1 млрд рублей.

Видео: YouTube / iVideos