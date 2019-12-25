Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Его пенсия включает все положенные ему надбавки и пособия.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью изданию "Взгляд" раскрыл размер своей пенсии.

По-моему, тысяч 26 я получаю. Андрей Макаревич, музыкант

Он назвал эту сумму большой. По словам артиста, его пенсия включает все положенные ему надбавки и пособия — в том числе и как ветерану труда.

Макаревич заявил, что среди его знакомых нет ни одного пенсионера, который не работает. Музыкант отметил, что они считают работу призванием, поэтому на пенсию уходить не собираются.

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