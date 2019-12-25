Российские музыканты проведут фестиваль в поддержку протестующих белорусов

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в фонд Belarus Solidarity Foundation.

Российские музыканты проведут фестиваль "Партизан-фест" в поддержку протестующих белорусов. Мероприятие пройдёт в клубе Live Stars 28 сентября.

Ведущей фестиваля выступит журналистка Татьяна Фельгенгауэр. В концерте примут участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин, Роман Луговых, группы "Яуза", "Рабфак", "Аркадий Коц", поэт Леонид Каганов и другие исполнители.

В анонсе фестиваля сказано, что его участники хотят, чтобы слово "Россия" ассоциировалось у белорусского народа с музыкой, солидарностью и свободой, а не с "ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить „порядок" на улицах Минска".

Указывается, что в соседней стране тысячи людей были посажены в тюрьму, подверглись насилию или были уволены с работы за выражение своего мнения через мирный протест. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры.

Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. цитата из анонса

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в фонд Belarus Solidarity Foundation на финансовую помощь семьям пострадавших при разгоне мирных протестов.

Ранее Лукашенко одобрил кандидатуру гендиректора "БелАЗа".

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